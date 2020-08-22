五金行開幕有消費優惠，吸引民眾大排長龍。（程炳璋攝）

從台南發跡的一家美妝生活百貨跨足五金連鎖產業，1年內在全台狂開12家五金行，業者提供一站式購足模式搶占市場，22日選在鬼月開張台南市第4家分店，鎖定中元節買氣，不少消費者衝著開幕優惠前來大排長龍。

台南市五金連鎖市場競爭激烈，除了老牌店家「小北百貨」，去年起一家從台南發跡的美妝生活百貨公司同樣跨足市場，全台展店12家。

業者看好五金賣場商機，評估附近只要有3.5萬位居民，即可展店，但因坪數必須200坪以上，中南部較易覓地，全台12家連鎖店，以台南、台中各4家分店最多。

新型五金連鎖店具備一站式購足模式，除了五金還包括各生活用品，以萬件商品與明亮的空間擺設區隔其他的五金行市場。

鬼月展店不怕忌諱，寶家五金百貨公關專員朱詩蓓表示，評估中元節購物人潮將增加2成人流，此時開幕可趁機搶中元商機。業者祭出開幕優惠，吸引不少民眾排隊搶購。

(中時 )