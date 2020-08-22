金門年度寵物健診昨自烈嶼鄉起跑，今（22）日移師大金門，縣防疫所與由中興大學鄭豐邦教授、林荀龍副教授領軍跨海來到的團隊，一起為毛小孩的健康把關，首站在金城鎮福建省政府前廣場吸引排隊人潮，十分熱鬧!
金門縣防疫所為提高地區「狂犬病」疫苗施打率，建構更完善的寵物防疫網，自2001年起邀請國立中興大學獸醫系協助環島巡迴健診，今年該校團隊陣容更堅強外，還增加獲得〈教育部USR深耕型計畫〉─「浪愛齊步走流浪動物減量與福祉實踐」的林荀龍副教授帶領USR團隊首次參與健診，也加入「一級棒主人大哉問」小遊戲與飼主互動單元，加強宣導正確的衛教觀念，並提供寵物健康諮詢。
另台灣英特威動物藥品股份有限公司贊助疫苗，讓USR專業獸醫師團隊為在地狗狗和貓咪施打，守護毛孩與飼主健康，為營造人與動物溫馨關係，也盡一分心力。
縣防疫所長林政道說明，明（23）日健診團隊轉往金湖鎮（新）山外里公所、24日至金寧鄉安美村公所及金沙鎮公所1樓。健診內容包含：寄生蟲及糞便檢查，狗狗四合一檢測。
(中時 )
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