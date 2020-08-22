南韓疫情反彈，截至22日0時，較前一天0時新增332例感染新冠病毒的確診病例，連續兩日破3百例，亦是連續9天以三位數增加。南韓當局宣布，因應疫情形勢非常嚴峻，23日起將推行保持社交距離的二級措施範圍擴至全國，包括全面禁止室內50人以上的活動。

南韓保健福祉部長官樸淩厚22日在中央政府首爾辦公大樓發表「關於新冠危機及醫界集體罷診的對國民談話」時表示，當前新冠疫情處於向全國擴散的重大關口，形勢非常嚴峻，從23日起將保持社交距離的二級響應範圍擴至全國。他說，針對病例發生數量較少和集體感染情況不多的部分地區，以建議而非強制的方式實施防疫響應第二級別措施，譬如江原道和慶尚北道地區。

據韓聯社報導，隨著新冠疫情在首都圈出現擴散跡象，政府從16日開始首先針對首爾市和京畿道上調防疫響應級別，從19日起將範圍擴至仁川。防疫二級響應措施具體包括，娛樂場所、大型學院、自助餐廳等12類防疫高危場所和室內公共場所全面停運；全面禁止室內50人、室外100人以上規模的集會、聚會和活動等。

據南韓中央防疫對策本部22日消息，截至當天0時，較前一天0時新增332例感染新冠病毒的確診病例，累計1.7002萬例。前一天，南韓新增324例確診病例，是自3月8日（367例）以來首次反彈至300例以上。從本月14日起，單日新增病例連續9天以三位數增加，同期境內累計確診病例達2232例。

22日新增的332例中社區感染病例315例。雖然確診病例主要集中在首都圈地區，但始於首都圈的疫情已經蔓延至全國各地，非首都圈地區也不斷出現確診病例。具體來看，當天新增的社區感染病例中，首爾市127例、京畿道91例、仁川市21例。此外，江原道16例，大邱市、光州市各9例，慶尚南道8例，全羅南道7例，忠清南道6例，大田市、全羅北道、慶尚北道各4例，釜山市3例，忠清北道、濟州島各2例，蔚山市、世宗市各1例。

根據對策本部數據，截至前一天中午12時，首爾「愛第一」教會相關確診病例累計增至723例，其中100例為多代傳播病例；光化門集會相關確診病例也累計增至71例。尤為嚴重的是，疫情已蔓延至文化藝術界、警察廳、法院和地鐵站等各個領域。首爾市城北區的一劇團自19日出現確診病例後，已有17人確診，一警官和法官也於昨日被確診感染新冠病毒。

22日新增的境外輸入性病例17例，其中4例在入境檢疫過程中確診，13例在入境後隔離期內確診。

另外，當天無新增死亡病例，累計死亡病例309例。截至當天0時，治癒並解除隔離的病例49例，累計1.4169萬例。正在接受治療的人數為2524例。迄今共有177.58萬人接受病毒檢測，其中171.6371萬人呈陰性，4.2427萬人在等待結果。

(中時 )