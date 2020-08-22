蔡瑞雪近期在《浪漫輸給你》中，顛覆以往傻白甜個性，由愛生恨逐漸黑化，片段登上Dcard社群熱門討論，入戲太深的網友罵聲不斷，想不到蔡瑞雪不僅不覺得受傷，她說到相較於劇中白蓮花善良可愛的角色設定，反倒很有成就感，聲稱「演腹黑角色比較過癮」。

蔡瑞雪現實中擁有甜美外型，在劇中展現出的犀利神情，不禁讓網友驚呼：「眼神很到位」、「很有氣勢」。同時她相信人性本善，人們會因環境、成長過程遭遇的事情而改變，若是一直壓抑小事情的負面情緒，隨著時間累積得越多，就越容易壓垮最後一根稻草。擁有自虐體質的她，面對網路上罵聲不斷，蔡瑞雪豪不在乎不退反進，將氣憤留言，化為網友們對自身演技的肯定。

劇中為奪愛而轉變性格，現實中的蔡瑞雪會為愛努力但不會強求，認為感情是需要好好培養、勉強不來的，她說：「除非兩人真的很有緣份，如果花費許多心力才去得到的感情會需要更多精力去經營，也會比較辛苦，不見得會幸福」，感嘆身旁友人因愛改變性格「戀愛真的會讓人成長很快」。

蔡瑞雪劇中顛覆以往傻白甜個性，由愛生恨逐漸黑化。（三立提供）

蔡瑞雪（右）劇中被宋芸樺（左）奪愛，性格黑化。（三立提供）

(中時 )