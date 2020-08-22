苗栗縣祖父母節暨國際家庭日慶祝大會，於竹南鎮獅山親子公園登場，結合闖關遊戲增進祖孫與親子互動。（何冠嫻攝）

苗栗縣祖父母節暨國際家庭日慶祝大會，於竹南鎮獅山親子公園登場，結合闖關遊戲增進祖孫與親子互動。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府增進孩子與祖父母互動機會，培養跨世代融洽相處，今年祖父母節與國際家庭日合併盛大舉行，首度結合闖關讓孩子在遊戲中培養祖孫情。

今年苗栗縣祖父母節暨國際家庭日慶祝大會，22日於竹南鎮獅山親子公園登場，現場20多種活動攤位，還有泡泡達人秀，讓祖孫一起闖關留下美好回憶，並將好禮帶回家。

縣府教育處表示，祖父母的人生智慧與生命經驗承襲家庭傳統，更是社會文化重要資產，因此為打破祖父母被視為孫子女照顧者的刻板印象，並正視祖父母在家中地位與角色，透過祖父母節讓祖孫同樂，建立良好的跨世代互動關係，培養敬老、親老品格。

徐耀昌22日為慶祝大會揭開序幕。他表示，祖父母在社會扮演重要角色，尤其隔代教養家庭中，祖父母對孫子女犧牲奉獻與疼惜，讓下一代成長茁壯。徐耀昌強調，對於孩子不要任意溺愛，最重要需給予適當管教，讓孩子在成長過程中有正常人格發展，期許下一代能更加健康、優秀。

徐耀昌另表示，為照顧高齡族群，縣府目前共設置164個關懷據點，期望今年達成180個據點目標，讓18鄉鎮市的村里都有關懷據點，提供營養的共餐服務照顧長者，讓青壯年放心在外打拼外。

徐耀昌說明，今年縣府將打造第3座大型親子公園，日前已於苑裡鎮開工動土，屆時完工後加上已啟用的苗栗市貓裏喵親子公園、竹南鎮獅山親子公園，共3處提供民眾假日休閒好去處，培養溫馨祖孫情並打造和睦家庭氛圍。

(中時 )