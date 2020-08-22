快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 17:042020/08/22 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 和平區長補選參選人林蔣雪霞（右），在夫婿也是前和平區長林建堂（左）陪同下，向支持者宣布敗選。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市和平區長補選22日投開票，投票率僅40.9％，地方原本看好代夫出征的林蔣雪霞能夠獲勝，但開票過程一路落後，競選總部氣勢低迷。下午5點林蔣雪霞獲1340票，吳萬福1921，總票落後對手581票，林蔣雪霞在夫婿林建堂、市議員林榮進陪同下，向支持者宣布敗選。 林建堂因涉準收受賄賂罪與背信罪，遭撤職並停止任用1年，推派妻子代夫出征。他稍早宣布敗選時表示，「我們都盡力了，我跟我太太及團隊輸得非常非常光榮，謝謝大家的支持。」 (中時 ) #林蔣雪霞 #開票 #出征 #敗選 #台中市 也許您會感興趣 推薦閱讀 資深媒體人：陳朝平》別急著告別韓流 19:462020/08/20 名家 悼砲戰英雄 郝柏村追思會823登場 04:102020/08/22 政治要聞 台中米其林搶先報 四餐廳可望摘星 04:102020/08/20 財經要聞 2022台北市長選舉 王金平欽點「他」是強棒 09:002020/08/21 政治 重建「梨山小巴黎」樣貌 《高山上的熱氣球》取景台中 11:022020/08/22 生活 台南彩繪稻田 主視覺給你好看 04:102020/08/21 地方新聞 社論／蔡總統能從韓流中吸取什麼 04:102020/08/21 時論廣場 中時社論》蔡總統能從韓流中吸取什麼 20:342020/08/20 中時社論 順天豐華動工 翻轉城市風貌 04:102020/08/20 財經焦點 陳其邁副手 何啟功林欽榮大熱門 04:102020/08/20 政治要聞 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 兩岸開戰國軍撐多久？學者：問題在民心撐多久 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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