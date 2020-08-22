台中市和平區長補選22日投開票，投票率僅40.9％，地方原本看好代夫出征的林蔣雪霞能夠獲勝，但開票過程一路落後，競選總部氣勢低迷。下午5點林蔣雪霞獲1340票，吳萬福1921，總票落後對手581票，林蔣雪霞在夫婿林建堂、市議員林榮進陪同下，向支持者宣布敗選。

林建堂因涉準收受賄賂罪與背信罪，遭撤職並停止任用1年，推派妻子代夫出征。他稍早宣布敗選時表示，「我們都盡力了，我跟我太太及團隊輸得非常非常光榮，謝謝大家的支持。」

(中時 )