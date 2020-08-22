日職歐力士投手張奕今日迎接本季第2次登板，主投5局無失分，送出6次三振，助球隊以5比2戰勝西武獅，睽違一個月拿下連勝，而張奕也收下本季首勝。張奕在賽後透露，自己抱持強烈決心投球，而隊友洋炮瓊斯（Adam Jones）也看見了，用雙響炮給予他火力支援。

張奕從一開局就展現強烈企圖心，不斷進攻好球帶，總計87球僅被敲5安，無失分，有6次三振，但也有2次四死球，此戰最快球速149公里，相較上一次先發，顯得更積極、更有自信，投球節奏也相當明快。

張奕受訪時透露，「今天從一開始就想努力做到最好，感覺比上次出賽更冷靜的面對比賽。」

不過4局上半張奕一度遇到危機，壘上有2名跑者時又對中村剛也丟出一顆擊中右手腕的觸身球，形成1人出局、滿壘的大危機，不過張奕及時回穩，讓對手連2顆飛球出局結束攻勢，沒有任何失分，「我對自己的球很有自信，抱持著『一定能解決對手』的強烈決心投球，我認為自己頑強地做到了。」

西武獅先發投手是38歲的內海哲也，他相隔一年多登板，主投6局僅被敲3支安打，投球內容相當不錯，不過運氣不佳，被瓊斯敲出2發全壘打、失4分(3自分)，因此承擔敗投。

賽後瓊斯也被笑稱是「台灣之友」，瓊斯說，「先發的張奕非常努力，我想著總要打下分數吧！帶著這樣的想法上場，能開轟幫助球隊先馳得點真的很棒。」

(中時 )