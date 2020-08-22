【超有梗】梁赫群砲火猛烈 控王思佳介入很深

梁赫群與老婆Stacey結婚6年，感情甜蜜，未料他近日卻在中天《小明星大跟班》控訴女星王思佳介入他家庭，而且「介入得很深」，對此王思佳也回擊：「我們哪裡錯了？」

梁赫群在節目中控訴老婆原本是「婚顧界阿信」，每天都忙著賺錢，沒再搞一些有的沒有東西，然而自從認識王思佳之後，整個人都變了，還整理出老婆以前勤儉持家，現在亂加群組整天買名牌、謊話連篇買東西不承認，兩人還會互相掩飾、老婆認識王思佳後，變得牙尖嘴利會頂罪共3大罪狀。

吳宗憲聽完梁赫群控訴，也忍不住說：「思佳人家這樣講，妳等於是介入人家家庭耶。」對此王思佳也喊冤，認為朋友間互相幫忙、互相掩護一點都沒錯，男生彼此間也會互相掩護，「我們哪裡錯了！」

隨後王思佳也為閨蜜Stacey抱不平，稱梁赫群管老婆太嚴格，連Stacey在家吃零食也要管，還規定一次只能開一包，而且只能開一個小洞，更說Stacey其實沒有變得牙尖嘴利，因為這才是真正的她。

(中時新聞網)