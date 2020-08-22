中職昨（21）日在台中洲際球場上演史上第8場跨夜大戰，統一獅與中信兄弟8比8握手言和，成為本季首場和局，今年比賽和局鳳毛麟角，上半季掛蛋、下半季1場追平2018年紀錄。

由於昨天的統一與中信兄弟之戰出現和局，才讓人想到今年的和局少，今年例行賽打了快要2／3，只有出現1場和局，而中職史上最少的和局就在2018年，僅有下半季1場，巧的是那場對戰組合也是統一獅與中信兄弟。

在中職例行賽的發展史中，最多和局比賽出現在2003年的20場，當年第一金剛隊獨占最多的9場；而近10年來的比賽和局都不超過10場，最多是2014年的8場、其中上下半季各有4場。

中職草創之初，賽制採2小時50分鐘、不限局數，結果和局特別多，每隊打90場的中職元年有10場、2年是15場，中職3年改為3小時的賽制也有11場和局。中職4年起賽制改為最長4小時，1996年出現10場、97年16場和局。

(中時 )