民眾黨不分區立委邱臣遠於22日下午在基隆市信三路成立基隆市總服務處，外界認為身兼黨主席的台北市長柯文哲已展開2022縣市長選舉布局，更有人猜測會從秘書長謝立功及身為基隆子弟的邱臣遠中挑選角逐基隆市長的人選，對此他指出，兩年多以後的事，現在說還太早，還是老話一句，先準備好，再去參加考試，先做出成績，才有機會爭取到人家的認同。

民眾黨22日分別在基隆市及台北市成立服務處，被外界認為是要佈局2022的縣市長選舉，柯文哲指出，很多事都不是這麼容易，最珍貴的是人才，但人才都是可遇不可求，民眾黨只要哪邊需要服務，就將服務處設在哪，認真、快樂的過每一天，等時間到了，看誰適合就會推派誰，並沒有預設立場，也沒有那麼執著。

被問到是否會招收其他黨派的人進入民眾黨來增加佈局名單，柯文哲則指出，黨派只是政黨運作不得已的必要條件，他認為台灣需要從黨派跳脫、獨立出來，自己不會根據不同政黨來給不同待遇。

柯文哲也勉勵邱臣遠在基隆要有行動力，更要成為有遠見的政治家，在看事情時，要以更高的角度來看待，不管是選舉或執政，都將改變台灣社會，他指出，這次在基隆設服務處，就是要把新的政治文化帶到基隆，給大家多的選擇。

民眾黨設立的基隆總服務處有規畫「充電站」，讓民眾手機充電區及開放空間的閱讀區，而針對外界點名的台北市長熱門人選現任基隆市長林右昌，邱臣遠指出，成立服務處有邀林右昌及立委蔡適應出席，但中元普度很忙，林右昌後來有來電祝賀。

(中時 )