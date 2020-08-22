楊潔篪到訪南韓 料討論習訪韓事宜 17:132020/08/22 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸中央政治局委員楊潔篪，21日抵達南韓釜山，展開為期2日訪問，22日與南韓國家安保室室長徐薰，在威斯汀朝鮮酒店會面，討論半島局勢。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中央政治局委員楊潔篪，21日抵達南韓釜山，展開為期2日訪問，22日與南韓國家安保室室長徐薰，在威斯汀朝鮮酒店會面，討論半島局勢。中國國家主席習近平原定今年上半年訪問南韓，但因新冠疫情推遲。楊潔篪會前未回應習近平今年內是否會訪問南韓。 楊潔篪周六會與徐薰會面，共進午餐。韓聯社報導，兩人將就兩國聯防、加強高層交流、朝鮮半島和國際局勢等問題展開交流。據青瓦台核心官員透露，習近平訪韓是本次會談的主要議題之一，兩國都希望爭取在疫情趨穩、條件成熟的適當時機促成訪問。 (中時 ) #楊潔篪 #南韓 #訪問 #習近平 #釜山 也許您會感興趣 國際熱門新聞 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 戲院沒人變摩鐵 情侶上演騎乘式活春宮全都錄 - 國際 美施壓德封殺華為 外媒：只讓德網路更不安全 - 國際 大學畢業卻騙「只念到高中」 他公務員當24年被炒魷魚 - 國際 他出差連線監視器看家人 親睹「妻子被兒子勒死ing」頭綑保鮮膜拖進樹林藏屍 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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