大陸中央政治局委員楊潔篪，21日抵達南韓釜山，展開為期2日訪問，22日與南韓國家安保室室長徐薰，在威斯汀朝鮮酒店會面，討論半島局勢。中國國家主席習近平原定今年上半年訪問南韓，但因新冠疫情推遲。楊潔篪會前未回應習近平今年內是否會訪問南韓。

楊潔篪周六會與徐薰會面，共進午餐。韓聯社報導，兩人將就兩國聯防、加強高層交流、朝鮮半島和國際局勢等問題展開交流。據青瓦台核心官員透露，習近平訪韓是本次會談的主要議題之一，兩國都希望爭取在疫情趨穩、條件成熟的適當時機促成訪問。

(中時 )