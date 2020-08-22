跟進入境普篩？盧秀燕這樣回應 17:112020/08/22 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長秀燕表示，關於防疫，地方政府應全力配合中央的防疫大原則，另中央對於地方政府多做一點也應給予肯定。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前副祕書長張雅屏建議國民黨執政的14個縣市進行地方普篩。對此，台中市市長盧秀燕表示，我們共同的敵人是病毒不是彼此，關於防疫，地方政府應全力配合中央的防疫大原則，另中央對於地方政府多做一點也應給予肯定，彼此諒解、包容，就不會有這樣紛爭，大家應該要團結，互相包容。 台中市長盧秀燕22日傍晚4點到大里內新市場「大里GOGO購，有禮好幸福：購物節活動」活動，面對媒體詢問台中市會不會跟進做入境普篩做出以上回應。 (中時 ) #盧秀燕 #地方 #市長 #大里 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 跟進藍營14縣市聯合普篩？ 侯：目前新北市和中央並肩作戰 14:182020/08/22 政治 彰化普篩爭議衛福部這樣回應 游淑慧爆氣連六問 17:572020/08/21 政治 堅拒入境普篩 陳時中怕啥 04:102020/08/21 時論廣場 為防疫政策死敵在鬥 朱學恒：看了實在很難過 13:572020/08/22 生活 要葉停職引譁然 民進黨彰縣黨部急撤聲明 04:102020/08/22 政治要聞 彰化「多做一點」爭議 陳時中重申：防疫做錯問題更大 14:162020/08/22 生活 職場達人－台灣篆刻家協會副理事長 施伯松秀篆刻 放眼當代藝文 04:102020/08/22 產業特刊 國民黨14縣市 擬實施入境普篩 04:102020/08/22 政治要聞 國民黨擬聯合藍14縣市普篩 侯友宜疾呼中央要聽地方聲音 12:512020/08/22 政治 國民黨2024推侯盧配？中市議員曝最有可能人選是「他」 08:442020/08/22 政治 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 兩岸開戰國軍撐多久？學者：問題在民心撐多久 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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