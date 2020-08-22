國民黨前副祕書長張雅屏建議國民黨執政的14個縣市進行地方普篩。對此，台中市市長盧秀燕表示，我們共同的敵人是病毒不是彼此，關於防疫，地方政府應全力配合中央的防疫大原則，另中央對於地方政府多做一點也應給予肯定，彼此諒解、包容，就不會有這樣紛爭，大家應該要團結，互相包容。

台中市長盧秀燕22日傍晚4點到大里內新市場「大里GOGO購，有禮好幸福：購物節活動」活動，面對媒體詢問台中市會不會跟進做入境普篩做出以上回應。

(中時 )