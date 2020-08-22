8月11日一名自稱羅桑（Luo Sang）、化名為查理．彭（Charlie Peng）的中國男子在印度新德里被捕，印度當局認為，他涉嫌洗錢以及從事一個祕密行動，為的是行賄西藏僧侶，以便介入達賴喇嘛轉世靈童的遴選過程。

印度政府消息人士向News 18透露，查理．彭過去2年來，可能行賄了大約100名喇嘛，以便能爭取他們支持中國大陸心儀的靈童候選人繼承達賴喇嘛。據悉查理彭都是用現金行賄，也會用電匯。

調查期間，印度當局訊問了卡納塔克邦（Karnataka）與北方邦（Uttar Pradesh）兩個寺廟裡的僧侶。

印度當局本月初展開查稅行動時逮捕了查理．彭，並對他提出告訴，罪名包括洗錢以及行賄僧侶，據悉行賄金額在2,700-4,000美元之間（約台幣8.2萬-12.4萬），藉此收買僧侶取得有關西藏精神領袖達賴喇嘛的情資，並「滲透」進他的核心圈。

(中時 )