由五月天領軍的「超犀利趴11」，今(22日)起一連兩天在台北小巨蛋登場，共有18組歌手輪翻演出，將吸2萬多名粉絲到場搖滾。今年受疫情影響，各大主辧單位辦活動都很辛苦，為了防疫，這次超犀利趴未能設置美食攤位「美麗飽島」，掉了二、三家贊助商，損失約300萬元，海外藝人也無法參加，十分可惜，所幸演出卡司強大，門票一開賣就秒殺，收支應可打平。而今年秉持城市綠洲音樂祭的初衷，特別砸重金把叢林搬進小巨蛋舞台。

今首日演出由老王樂隊打頭陣，告五人、宇宙人接力演出炒熱氣氛。吿五人入圍金曲獎最佳新人、樂團、裝幀設計、音樂錄影帶等4獎，今首唱新歌〈新世界〉，阿爆驚喜現身展現Rap功力，雙方互飆高音碰撞新火花。唱完後告五人恭喜阿爆入圍8項、是今年金曲最大贏家，女主唱犬青興奮說：「這是我們第一次跟別人合作，非常謝謝阿爆。」阿爆也恭喜告五人入圍多項金曲，雙方互道感謝後，告五人演唱〈披星戴月的想你〉，男主唱潘雲安說，情人節快到了，以這首歌曲送給全場歌迷。

老王樂隊今在超犀利趴11打頭陣演出。（相信音樂提供）

老王樂隊今在超犀利趴11打頭陣演出。（相信音樂提供）

(中時 )