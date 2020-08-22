婦聯會攜手台灣防教育訓練學會籌備兩個月的「全民防災士運動」，今(22)日正式起跑，第一批50名種子教官，今明兩天上課實測結業後，將可獲得「防災士」及「AED管理員」雙證書。

婦聯會主委雷倩形容這50名學員是防災士的「黃埔一期」，未來各縣市都將開辦相同課程；防災學會理事長李鴻源指出，在日本有防災士證照，薪水會更高一點。立委葉毓蘭承諾適當時機會協助入法，台北市議員鍾沛君也到現場致意，肯定防災士訓練對社會急難救助的重要。

雷倩表示，台灣最早培訓災難救護人員的單位，就是婦聯總會，民國47年八二三炮戰期間，曾舉辦三梯次「戰時婦女救護工作研習班」救援前線軍人；52年正式開辦「救護幹部訓練班」，平時改善家庭與環境衛生，戰時擔任救護傷者的工作，她還出示54年學員的結業證書，強調國家社會需要社區與婦女提供援助時，婦聯會永遠都站在第一線，成為急難時眾人的幫助。

雷倩以西洋諺語「Disaster can wait」點出人易鬆懈的心態，總以為「災難明天才會來，現在不用太緊張」，即使台灣地震頻仍，但準備急救包也多是只說不做。而婦聯會傳承救護班傳統，正是為未知的災難作預備。

曾在內政部長任內建立全國各地防災地圖，本身具有水利工程等專業的防災達人李鴻源表示，台灣目前防災人員嚴重不足，以日本為例，全國有4.5萬名防災士，法令明訂包括：大樓保全、大眾運輸駕駛、商店店長等職業，都必須具防災士資格，也因此有防災證照者，在日本薪水是比較高的。

曾在921地震接待國際救難隊的葉毓蘭表示，台灣絕對需要極高度的防災意識，警察大學防災研究所就是在時任內政部長的李鴻源催生下，於民國101年成立，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，至於證照入法，她會在立法院努力推動。

台北市議員鍾沛君以日前發生的錢櫃KTV大火為例，許多民眾誤信店員「往上逃」的指示而命喪火場，如果能普及防災證照於各行業，傳遞正確急救知識，至少能減少生命財產的損害。

第一梯次訓練由防災學會與衛福部桃園醫院合作，兩天「基礎急救訓練＆急救措施實作」訓練課程，師資包括：銘傳大學都市規劃與防災學系莊睦雄教授與馬士元副教授、中央警察大學防災研究所盧鏡臣所長、衛福部桃園醫院急診醫學部柳育漢專員、及台灣大學氣候天氣災害研究中心潘宗毅博士，將分別就我國災防體系與運作、社區防災計畫、個人居家防護等內容，作深入淺出教學及實際急救演練。

在桃醫專員的指導下，雷倩和李鴻源實際操作止血帶的包紮練習，另外還有CPR心肺復甦及AED（自動體外心臟電擊去顫器）等實作，現在許多有過受傷經驗的學員，都說這些訓練太實用了！婦聯會強調，這個防災平台預計在兩個月內培訓第一批的種子教官，下個月台中市也將開設兩班訓練100名防災士，及早建構全民防災網。

(中時 )