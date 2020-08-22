邀請小農農藥檢測單位設攤，讓小農了解如何自行檢測。

新竹縣中小企業榮譽指導員（企業志工）協進會，向經濟部中小企業處提案，並獲得補助在地產業樹為轉型，22日於竹東鎮軟橋規畫友善新農企市集產銷媒合會，吸引17個攤位參與，現場也比照政府推出振興券方式，提供參與會員能以200元消費券，加碼100成300元使用。

新竹縣中小企業榮譽指導員（企業志工）協進會近期規畫多場講座及活動，22日結合明新科大小農USR計畫、及新竹地方特色產業發展協會等單位，舉辦友善新農企市集產銷媒合會，並邀請小農農藥檢測單位設攤，讓小農了解如何自行檢測，並設置多媒體行銷導覽主機及機上盒等裝置，提供小農認識多媒體數位行銷轉型方式。

參與市集的擺攤者多為小農及在地產業業者，22日活動分為上午、下午2場，也是新竹縣中小企業榮譽指導員（企業志工）協進會規畫的第3、4場活動，協進會特別仿效振興券方式，將消費券加碼3倍，提供參與會員使用，在參觀循環農業示範區之餘，也能同步有休閒娛樂、知能提升以及扶植產業的效果。

(中時 )