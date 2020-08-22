民進黨推派黃源慶投入縣議員關西選區的補選，期望能在新竹縣議會多一席席次。（莊旻靜攝）

新竹縣議員關西選區補選即將在9月5日登場，民進黨籍縣議員候選人黃源慶22日在關西鎮舉辦競選總部成立大會，多名民進黨籍人士到場站台，壯大其聲勢，期望能為民進黨於新竹縣議會再增一席席次。

民進黨前、後任發言人鄭朝方、周江杰，及立委何志偉、客委會主委楊長鎮等人，均到場相挺黃源慶，何志偉表示，補選投票率是關鍵，期望大家團結選票、合力支持，而黃源慶堅持十多年，就是等這刻。

前任關西選區的縣議員嚴永秋夫妻也為黃源慶站台，並指黃源慶3度參與選舉，也是展現為關西鄉親做事的決心，懇請支持者一票拉一票。黃源慶一早先由同黨籍議員張珈源等人陪同掃街，爭取選民認同，隨後舉辦成立大會，現場亦有逾百人出席。

這場補選戰況激烈，除了民進黨籍黃源慶之外，國民黨推派徐瑜新、時代力量則有陳玉蟾，還有鎮民代表出身的李常棟、彭兆銘均以無黨籍參選，前議員吳發仁之弟吳發勝也來勢洶洶，期望承接其兄志，持續為在地服務。

(中時 )