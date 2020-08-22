恩主公醫院醫護營小小健康管理師，參加學員體驗，測量視力。(圖/恩主公醫院提供)

恩主公醫院醫護營小小健康管理師，參加學員體驗測量血壓。(圖/恩主公醫院提供)

你的第一次健康檢查是在甚麼時候嗎?其實，我們在媽媽的肚子裡就開始了我們的第一次健康檢查，孕媽咪透過定期產檢了解腹中胎兒的健康狀態，但是出生到目前為止，你對自己的健康狀況又知道多少呢？

根據世界衛生組織(WHO)調查顯示，截止於2014年年底，全球有20％人口處於生病狀態，約有75％的人口為「亞健康」狀態，真正健康的人只佔了5％。而所謂的「亞健康」指的是介於健康與生病之間的一種灰色地帶，即使透過醫學檢查報告檢視結果沒有任何疾病或問題，可是身體卻會時常感到疲累、腰痠背痛、失眠、情緒低落等生心理的症狀。

至於如何診斷目前醫學上尚未有明確的標準，因為亞健康的表現形式多樣化，亞健康狀態的症狀主要分為「心理亞健康」包含失眠、頭暈、頭痛、情緒低落、容易煩躁不安、胸口悶、記憶力變差、難以集中精神等及「生理亞健康」像是腰痠背痛、經常疲倦、眼睛疲勞、容易氣促、消化不良、容易感冒、怕冷、喉嚨痛，因此從前端的個人健康管理預防，養成良好的生活習慣，才是消除亞健康的關鍵。

新北三峽恩主公醫院於8月22日舉辦第六屆小小醫護營「我是小小健管師」體驗營活動，號召親子一同參與，為全家人的健康把關!現場有醫師及健康管理師指導，小朋友化身為「小小健康管理師」除了了解自己的身體健康狀況，也幫父母健康把關，傳達正確的健康知識，希望家長及小朋友重視健康，打造幸福家庭。

根據衛生福利部國民健康署今(109)年最新公布的統計資料顯示，近年來慢性病與癌症發生率不斷攀升且年齡層有逐漸下降的趨勢，三高也不再是老年人專屬的健康問題，加上現代人生活忙碌、工作壓力大，時常感到疲累的「亞健康」狀態，這種介於健康與真正生病的健康狀態，更需要從前端的個人健康管理做起，預防疾病發生。

因此，為呼籲民眾定期健康檢查的重要，實踐預防醫學「及早發現及早治療」的重要一環，恩主公醫院於門診大樓5樓健康管理中心規劃小小醫護營「我是小小健管師」的體驗營活動，希望小朋友從小建立「預防勝於治療」的觀念，養成健康良好的生活習慣、以及定期篩檢、早期發現、早期治療的重要性，與恩主公醫院一同守護全家人的健康。

活動現場由專業的健康管理師引導，小朋友化身為「小小健康管理師」帶領家長闖關執行健康檢查項目，包含生理檢查、身體組成分析、視力等，以及找尋靜脈的模擬體驗活動、健康常識搶答，最後領取體驗檢測結果，每個關卡有著不同的體驗，健管師也會傳達正確的健康知識，「除了定期檢視自己的健康狀況，當檢查報告出爐後，後續的檢後追蹤更為重要」。

恩主公醫院小小醫護營體驗活動，自民國105年開辦至今，以無私奉獻、回饋社會大眾之精神，希望以行動實現參與社區、服務社區的心意與行動，傳達正確的醫療知識，從小建立良好的個人健康管理觀念，及早預防疾病的發生。

(中時新聞網)