基隆輕軌與台鐵路廊競合近日引發討論，北捷汐止民生線計畫也連帶受到關注，台北、新北、基隆市政府皆向交通部喊話，希望由中央出面整合。交通部官員指出，部長林佳龍已指示「接球」，擔起出面整合北北基都會圈軌道路網建設的任務，未來擬由交通部邀集3位市長召開會議，架構跨黨派、跨縣市的協調平台。

北北基及北宜間的交通建設長期受討論，根據交通部鐵道局初步規劃的基隆輕軌方案，出現輕軌與台鐵原系統路廊競爭問題，且輕軌要進到南港的地下化工程，由於經費昂貴，讓地方有所疑慮；此外，汐止民生線捷運與基隆輕軌、台鐵路廊的整體規劃，也引發討論。

交通部官員表示，林佳龍曾為基隆輕軌與台北端銜接問題，與台北市長柯文哲、基隆市長林右昌會面協調，日前獲得共識，將端點從南港展覽館站延伸至南港站，將南港打造為東區門戶。汐止民生線捷運的部分，林佳龍也曾與新北市長侯友宜商議。

官員指出，林佳龍已責成交通部，評估由中央出面，邀3位市長成立政策溝通平台，盤點整合北北基及北宜廊帶各項軌道系統計畫，與台北、新北及基隆市政府協商溝通，並以軌道路網最大綜效為目標，整合推動後續相關建設。

官員表示，建立跨縣市、跨黨派、跨中央地方的平台，實屬不易，但北北基整體路網亟待整合，包括高鐵、台鐵、捷運、輕軌、乃至國道系統，均須針對車流、物流及人流的需求及發展，進行具前瞻性且有助區域均衡發展的整理佈局，確保各建設能互補發揮綜效而非互斥，由交通部出面邀集平台，較有助健全路網規劃。

(中時 )