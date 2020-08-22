南投是否跟進普篩 林明溱：配合中央指示 17:572020/08/22 中時 林心柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣是否跟進普篩，縣長林明溱回應，一切配合中央。(民眾提供／林心柔南投傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林心柔／南投報導 國民黨前副秘書長張雅屏建議國民黨執政的14個縣市進行普篩，國民黨籍南投縣長林明溱受訪時表示，一切照中央指示，如要進行篩檢要有足夠經費，但中央不補助，執行上有困難。 林明溱今下午受訪，問到普篩南投縣是否跟進，林明溱說，進行普篩多一層防疫是好事，但是否跟進，一切照中央指示。另外，篩檢需要大筆經費，若中央要篩檢經費也得配合下來，但目前中央沒有給予補助，南投縣要支支出龐大經費，執行上有困難。 ＃南投 ＃林明溱 ＃國民黨 ＃藍營 ＃普篩 (中時 ) #中央 #林明溱 #經費 #南投 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣長楊文科：中央與地方合作 防疫力量才顯著 16:392020/08/22 政治 巴威颱風海警！氣象局：估明晨解除海警 12:082020/08/22 生活 國民黨14縣市普篩 侯友宜：希望中央聽進去 15:532020/08/22 政治 巴威颱風海警 浪高已達3公尺 16:522020/08/22 生活 江欽良涉偽造文書詐貸 判11月 04:102020/08/22 社會新聞 日月潭萬人泳渡辦不辦 待中央裁示 04:102020/08/22 地方新聞 林欽榮辭職入邁小內閣 柯：年資夠領月退「不用那個」 01:112020/08/22 政治 防疫指揮明確化 04:102020/08/22 時論廣場 環島拚公投連署出發！ 羅智強：邁邁 我要去找你了 11:092020/08/22 政治 藍營呼籲14縣市普篩 王惠美：防疫尊重專業 16:492020/08/22 政治 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 高雄連下3小時雨後「黃河滾滾」 網驚：可以在家玩人造海浪 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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