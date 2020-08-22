林心柔／南投報導

國民黨前副秘書長張雅屏建議國民黨執政的14個縣市進行普篩，國民黨籍南投縣長林明溱受訪時表示，一切照中央指示，如要進行篩檢要有足夠經費，但中央不補助，執行上有困難。

林明溱今下午受訪，問到普篩南投縣是否跟進，林明溱說，進行普篩多一層防疫是好事，但是否跟進，一切照中央指示。另外，篩檢需要大筆經費，若中央要篩檢經費也得配合下來，但目前中央沒有給予補助，南投縣要支支出龐大經費，執行上有困難。

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(中時 )