韓走了高雄淹?雨炸南台灣 燕巢.大社「道路」成黃河

受巴威颱風外圍環流影響，高雄市下午下起了強降雨，又急又大，連下3小時，以致高雄大社、燕巢區等多處積水，道路高度已淹過了腳踝，有的道路甚至被淤泥淹沒。有網友驚喊：高雄人可以在家門口玩人造海浪了！

這一場強降雨，高市府水利局對此表示，樹科大一帶的地勢低窪，只要持續強降雨就會積水，今天3小時的累積雨量約70毫米，導致道路兩側的積水達半個輪胎高，約20公分深。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」、「比特王」都分享了高雄淹水慘況，看到道路如黃河滾滾的畫面，網友紛紛說：「哇！高雄人可以在家門口玩人造海浪了！」、「這是基本功。」、「邁邁在哪？」、「草都沒清理，溝渠也不清了，自然水來了就開始淹。」、「雖然氣高雄，但看了也有些不捨。」、「這要是韓，早就被盯到滿頭包了。」

也有網友說：「沒事沒事，等等有酸民會說邁邁還沒正式上任，不然有的會說換市長就可以解決？然後就忘記當初怎麼刁難韓市長的話了。」

(中時新聞網)