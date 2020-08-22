大陸四川發生一起驚悚意外，一名15歲少女從一處大樓頂樓墜下，少女父親試圖要從一樓接住女兒，結果人是接到了，這位父親卻被砸死，而女兒也當場身亡，造成兩死的悲劇，墜樓砸中父親的這一幕，也被目擊者全程錄下。

15歲少女墜樓爸爸心急伸手接住(圖片截自封面視頻)

從目擊者錄下的影片中，可以看到一名少女站在一棟大樓頂25樓，毫無猶豫就往下一跳，而位在一樓的父親衝過去接住女兒，接著砰一聲，父女兩人倒在地上，現場目擊民眾全嚇壞，而少女墜下的瞬間，旁邊還有人大喊「退一下」，擔心被砸中。

根據外媒報導，這位少女疑似不願意學鋼琴想不開，而她墜下的該棟大樓1樓，就是音樂培訓班，少女也並非住在該社區的孩子。

四川瀘州瀘縣的公安局，於22日發出通告，表示墜樓意外發生在瀘縣、玉蟾街道的藍山郡社區，一名15歲的曾姓少女，從該社區的25樓墜下，將樓下試圖接住女兒的42歲父親砸傷，兩人經搶救無效身亡，至於詳細原因仍在調查中。同時請廣大網友尊重死者和家屬，不要傳播血腥視頻。

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