「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）將於9月將滿10年，外界擔憂期滿將面臨終止或失效，當初代表談判的前經濟部長尹啟銘今表示，ECFA是台灣對外洽簽FTA的定海神針，沒有ECFA就免談，尤其兩岸貿易順差500億美金，如果沒有相當於中央政府一年總預算，如果沒有大陸這塊，逆差很嚴重，ECFA對提升兩岸經濟很大幫助就在這地方。

尹啟銘指出，2010年6月29日兩岸簽署ECFA，9月12日生效，當時民進黨極力反對ECFA，甚至批評是「包著糖衣的毒藥」，結果兩岸談判內容非常好，堅守不採港澳模式，不開放大陸農產品及大陸勞工進來，特別是傳統產業，當初簽署後，農產品跟龍膽石斑銷往大陸都發財。

尹啟銘強調，ECFA長期來講對台灣經濟造成相當大衝擊，如果沒有ECFA，要簽其他FTA都沒機會，如果大陸要斷台灣經濟命脈，兩岸貿易完全阻斷，貿易順差一年700多億美元，這就是台灣危機。

蔡政府上任後力推新南向政策，政治大學經濟系教授林祖嘉指出，因為兩岸關係不好，蔡政府努力往東南亞發展，每年GDP約7兆美金，不過實際來看，觀光人數雖有小幅增加，但相較觀光外匯收入的2014年146億美元，去年僅143億元美元；此外，過去4年對東協出口比例快速減少，投資新南向國家比例低到不到5％，新南向政策完全看不到成果。

至於台灣積極推動簽署台美FTA及加入CPTPP跟RCEP，林祖嘉認為，以民進黨政府目前的作法，可能遙遙無期。林祖嘉提醒，美中貿易戰與新冠肺炎影響經濟很大，台灣應該努力爭取兩邊市場，不要選邊站。

林祖嘉說，兩岸關係對台灣影響重大，兩岸關係好，國際關係事半功倍，反之事倍功半。

(中時 )