離中秋節還有一個多月，但為爭取企業訂單，烘焙業者紛紛開始推出中秋禮盒，其中有百年歷史的舊振南打出禮盒客製化服務，客製化腰封、印章等…吸引企業客戶，並推出多款新品可供選擇，如：松露＆可可口味的綠豆椪，以及應景柚子酥，詢問熱潮持續提升!

有漢餅南霸天之稱的「舊振南」，是許多新嫁娘指名的喜餅品牌，每到中秋店裏的綠豆椪也有許多忠實顧客，迎接2020中秋，舊振南推出創新奢華版綠豆椪，分別有「奢華松露」、「頂級法芙娜可可」口味。

其中「奢華松露綠豆椪」嚴選頂級松露油與松露鹽，與香菇拌炒後揉入精製綠豆沙餡中，蕈菇的鹹香搭配綠豆的清香，融合成獨特的韻味；「頂級可可綠豆椪」 嚴選殿堂級法芙娜莊園可可，淡雅清香的綠豆沙內餡包裹著醇郁花果香可可，品嚐苦甜的優雅美味。

另，舊振南也把過去服務新人的客製化服務延伸到服務企業客戶，如：客製化印章、專屬腰封等…滿足節慶送禮獨一無二的需求。

(中時 )