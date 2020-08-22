快訊》台中市和平區長補選開票 吳萬福自行宣布當選 18:002020/08/22 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 和平區長補選候選人吳萬福（中）獲2240票，22日傍晚5點10分自行宣布當選。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市和平區長補選22日下午4點開票，無黨籍吳萬福競選總部自行計票，包括和平、谷關自由、梨山等里均開出領先票數，支持者信心沸騰，傍晚5點總票數領先林蔣雪霞500多票，競選總部先放鞭炮慶祝，10分鐘後吳萬福在立委孔文吉及競選團隊陪同下自行宣布當選。 根據吳萬福競選總部計票結果，吳萬福拿下2240票，代發出征的林蔣雪霞獲1740票，代表台灣民眾黨、柯文哲力挺的張瑞紘僅427票。 (中時 ) #萬福 #競選 #競選總部 #總部 #票數 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 17:042020/08/22 政治 《資訊服務》智慧工廠商機湧 東捷資訊樂觀看H2市況 11:252020/08/20 財經 高雄巿議會第4次定期會10／6開幕 13:372020/08/21 寶島 高雄市長補選 中選會正式公告陳其邁為當選人 14:022020/08/21 政治 斥資1350萬歐元 ASML南科EUV全球技術培訓中心開幕 20:552020/08/20 科技 巴斯夫 設紫外線吸收劑產線 04:102020/08/20 產業．科技 順天豐華動工 翻轉城市風貌 04:102020/08/20 財經焦點 野柳女王頭因他暴紅 吳東興拍照成痴 曾闖軍事管制區 14:232020/08/21 財經 科技產業鏈布局桃園工業 中壢工業區搶手 12:512020/08/20 財經 黃敏惠陷論文門 嘉義大學深夜回應了 08:012020/08/20 政治 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 高雄連下3小時雨後「黃河滾滾」 網驚：可以在家玩人造海浪 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。