台中市和平區長補選22日下午4點開票，無黨籍吳萬福競選總部自行計票，包括和平、谷關自由、梨山等里均開出領先票數，支持者信心沸騰，傍晚5點總票數領先林蔣雪霞500多票，競選總部先放鞭炮慶祝，10分鐘後吳萬福在立委孔文吉及競選團隊陪同下自行宣布當選。

根據吳萬福競選總部計票結果，吳萬福拿下2240票，代發出征的林蔣雪霞獲1740票，代表台灣民眾黨、柯文哲力挺的張瑞紘僅427票。

(中時 )

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