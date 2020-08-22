恆春鎮長補選 綠營陳文弘勝選：請民眾要無情地監督他 18:002020/08/22 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春鎮長補選結果出爐，民進黨籍陳文弘（二排中）奪得寶座。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春鎮長補選結果出爐，民進黨籍陳文弘稍早自行宣布以4723票奪得寶座，與國民黨籍張榮志的3886票相差不到1000票，而投票率約僅3成。陳文弘發表當選感言指出，請民眾一定要無情地監督他，他會把恆春帶向更好的發展。 (中時 ) #陳文 #恆春 #監督 #黨籍 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 08:392020/08/22 政治 順逆時中吵翻天 陳揮文驚爆真相：台灣自製泡泡內耗空轉 16:102020/08/22 政治 民眾黨成立服務處布局2022 柯：別幻想一天改變國家 11:042020/08/22 政治 前AIT處長預測 拜登勝算高 04:102020/08/22 國際大事 民眾黨布局花蓮縣議員 地方不看好 04:102020/08/22 地方新聞 換肝手術後 顏清標近況曝光 氣色變好變胖了 07:202020/08/22 政治 林欽榮辭職入邁小內閣 柯：年資夠領月退「不用那個」 01:112020/08/22 政治 陳建仁憂彰化篩檢失真 台大公衛教授：比當年B肝測試認真 應鼓勵 08:292020/08/22 政治 要葉停職引譁然 民進黨彰縣黨部急撤聲明 04:102020/08/22 政治要聞 中市和平區長今補選 三搶一 04:102020/08/22 地方新聞 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 高雄連下3小時雨後「黃河滾滾」 網驚：可以在家玩人造海浪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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