恆春鎮長補選結果出爐，民進黨籍陳文弘稍早自行宣布以4723票奪得寶座，與國民黨籍張榮志的3886票相差不到1000票，而投票率約僅3成。陳文弘發表當選感言指出，請民眾一定要無情地監督他，他會把恆春帶向更好的發展。

(中時 )