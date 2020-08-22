養生館竟暗藏桃色交易！范姓男子在桃園經營一間養生館，但卻暗中媒介女性提供半套與全套性交易服務，並從中抽取傭金，一名王姓警員深入其中才因此曝光。經桃園地院審理後，依法判處范姓男子3個月有期徒刑，得易科罰金。

據判決書指出，范姓男子為桃園某養生館負責人，但他卻暗中促成高姓越籍女子在館內分別以2000元、1000元從事全套與半套性交易，並從中抽取1000元、400元的傭金。

而在2019年2月24日下午，一名王姓警員察覺養生館有異，便偽裝顧客潛入；當時高姓女子替他按摩，過程中高女便輕輕撫摸王警的生殖器，更隨即詢問要不要來個半套，並暗示能提供全套服務，甚至祭出折扣招式，對王警說：「看你年輕算便宜一點，全套1500元就好」。王警趁高女轉身倒水暫離現場時，申請同仁支援，當場逮人。

對此，范姓負責人則辯稱他對高女的作為並不知情，但法官認為，養生館的床位僅以活動式拉廉隔開，隱密性低且隔音效果差，判定其不可能沒聽見小姐與客人的淫聲浪語，即便是站在房外或走廊上，應該都能輕易察覺，因此不採姓其說法。桃園地院依圖利容留性交易罪，判處范姓男子3個月有期徒刑，得易科罰金。

(中時新聞網)