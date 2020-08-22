台南市3年前已達高齡社會，老人罹患失智症患者逐年增多，台南市2020失智照護博覽會22日在成大醫學院內舉行，台南市長黃偉哲提出台南市失智共照中心不足，同時贈送慰問卡片，請成醫轉交給日前因車禍住院康復中的台南一中畢業生。

黃偉哲表示，台南市失智症人口推估約2萬4000人，但台南市僅有40個照護據點，6處共照中心，要照顧2萬多人，遠遠不夠，很多失智患者隨著不同的進程，剛開始生活還可以自理，到了中晚期進程，就必須高度仰賴家人或專業的照護者。

台南市65歲以上人口達16％，全台名列前茅，人口老化帶給社會其中一個問題即是越來越普遍的失智症。今年台南市失智症博覽會以「失智照戶的文藝復興」為主軸，分成4項主題講座，在失智照護帶入新的觀念與做法，22日多位學者齊聚成大醫學院開講。

黃偉哲坦承台南市人口老化速度很快，他提到，未來盤點可以使用的資源，深化、廣化失智症的照護，期待學者、社會團體都能提供台南市政府更多資源，來從事失智症的照護。

(中時 )