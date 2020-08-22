基隆市長林右昌則指出，自己已向交通部長林佳龍轉達民眾對輕軌的建議。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

進入綜合規劃階段的基隆輕軌，規劃未來完工後台鐵讓路不進基隆車站，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具，台北市長柯文哲22日下午到基隆參加民眾黨立委邱臣遠服務處成立大會，柯文哲表示，只用基隆的角度去看會出問題，他認為應該由交通部出面，把北北基桃1千多萬人口的交通網路，全面性的整理。

柯文哲指出，目前自己手上就有「北宜直鐵、台鐵、高鐵、國道五號」，甚至還有當年的「板南線延伸、信義線繞到汐止等」，至少8個方案，但不可能全部都做，若只用基隆的角度去看會出問題，用首都生活圈的角度，就會比較清楚。

邱臣遠也指出，基隆輕軌問題不是選擇題，而是申論題，應該要用更宏觀的角度來整體考量，自己最近也有呼籲交通部向市民召開說明會，並多與基隆地方意見領袖、學界代表交換意見。

對此，基隆市長林右昌則指出，自己已向交通部長林佳龍轉達民眾對輕軌的建議，也談到基隆未來的整體觀光廊帶發展，也許在觀光署成立後，會以分署的概念來統整區域觀光發展，並且需要由交通部出面來來整合協調出最佳方案，他說，林佳龍除保證未來會從國土規劃與大台北首都圈區域發展的角度，來進行整體規劃，並表示，這件事交通部絕對責無旁貸。

(中時 )