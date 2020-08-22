巴威颱風今天早上成颱後，強度不斷增強，截至今天下午5點為止，其暴風圈半徑從60公里增為80公里，中央氣象局仍對台灣東半部海面及北部海面發布海上颱風警報並指出，如果路徑、強度不變的話，預估最快今晚深夜至明天清晨就會解除海上颱風警報。

颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，中央氣象局也發布豪雨特報並指出，南投縣已有豪雨發生，今天高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、東半部、南投、嘉義、台南地區及大台北、台中、雲林山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，過去幾個小時內颱風持續增強，近中心最大風速已達每秒20公尺，七級風暴風半徑也已達80公里。她說，今天中午過後不少地方有明顯雨勢，如屏東部份測站時雨量已達80毫米，目前預估高雄、屏東等地會出現局部性豪雨。

伍婉華提及，明天颱風仍會持續影響台灣，目前預報指出西半部會有短暫陣雨或雷雨，而南部地區則有局部大雨的機會。

至於何時可以解除海警？伍婉華說，如果造目前的路徑、強度，最快可能今晚深夜就會解除海上颱風警報。

(中時 )