台中市長盧秀燕在律師見證下一一抽出得獎序號，並致電幸運兒說明好消息。（馮惠宜攝）

「2020台中購物節」活動進入最後倒數，市長盧秀燕22日到大里內新市場抽出汽車、電動機車、現金十萬，以及活動登錄金額突破60億元的「加碼獎」70吋電視及電動自行車，在律師見證下一一抽出得獎序號，並致電幸運兒說明好消息。盧秀燕也表示，購物節活動到這個月底，請民眾把握機會、持續參與，就有可能成為最大獎精品小豪宅幸運得主！

盧秀燕一上台就開心表示，今年台中購物節受到民眾熱情響應，累積登錄金額已經突破62億元、APP下載次數超過31萬，這週抽獎活動特別加碼1台70吋電視、電動自行車，好禮不斷讓民眾直呼「最想接到市長的電話！」；此外，她也一一細數內新市場蔥小餅、現磨豆漿、現烤麵包等知名攤位，藉此推廣大里在地美食。

盧秀燕也在現場致電得獎幸運兒，其中，「加碼獎」70吋電視得主是沙鹿區邱小姐，邱小姐得知電話另一頭是市長本人，立刻大喊「我中獎了嗎？」，並在電話中興奮歡呼。

這次抽獎，經發局特別選在大里地區知名的黃昏市場：內新市場，並與在地業者合作結合「大里GOGO購有禮好幸福」百項獎品摸彩，不但在內新市場消費200元，即可獲得抽獎券1張，現場也準備了1萬顆水餃與2千份知名芋頭冰讓民眾品嚐。

(中時 )