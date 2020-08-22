小朋友假鬼假怪參加嘉邑城隍廟活動，嚇人神情超可愛。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟舉辦「人模鬼樣．神鬼魅影」創意競賽活動。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟百年歷史的城隍爺駕前先鋒吉祥社及吉勝堂重現對衝合體、尬陣對參儀式。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟今年農曆鬼門收關後的城隍夜巡祈福遶境將於9月17日舉行，首次推出「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽，創意扮鬼神，假鬼假怪與神同行，還有百年歷史的城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」將重現對衝合體、尬陣對參的傳統儀式。

嘉義市長黃敏惠說，越在地，越國際，城隍 廟集結民間傳統信仰特色舉辦祈福遶境，今年更有吉祥社及吉勝堂合會對參的儀式、「人模鬼樣．神鬼魅影」的創意競賽活動，既有傳統又有創新，歡迎大家來嘉拜拜、祈福、觀光。

城隍廟董事長賴永川表示，農曆8月1日舉行「城隍夜巡諸羅境．驅除魑魅百姓安」活動，今年首次辦理以台灣鬼怪故事為主題的「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽，參賽者發揮創意裝扮成鬼怪，名額50個，目前約40人報名，比賽獲勝者有獎金，還有消災解厄科儀「夯枷儀式」，目前約700人報名，至9月16日報名截止。

賴永川說，夜巡遶境循古禮，城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無常，抓流落陽間未歸的「好兄弟」，並在常有交通事故的地點驅邪趕妖、掃路角，沿續台灣民間淨化路口保平安的傳統信仰文化，下午3點中央廣場、下午5點經國新城前及晚上9點文化公園旁有鑽轎腳祈福。

吉祥社前會長劉添財說，「吉祥社」大二爺及「吉勝堂」什家將隸屬嘉義城隍廟綏靖侯城隍尊神駕前先鋒、左右護法，今年夜巡至中央噴水圓環、嘉義火車站時，吉祥社范謝將軍將與吉勝堂什家將中的范謝將軍，重現對衝合體、尬陣對參儀式，是百年難見的宗教盛事。

(中時 )