嘉邑城隍廟今年農曆鬼門收關後的城隍夜巡祈福遶境將於9月17日舉行，首次推出「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽，創意扮鬼神，假鬼假怪與神同行，還有百年歷史的城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」將重現對衝合體、尬陣對參的傳統儀式。
嘉義市長黃敏惠說，越在地，越國際，城隍 廟集結民間傳統信仰特色舉辦祈福遶境，今年更有吉祥社及吉勝堂合會對參的儀式、「人模鬼樣．神鬼魅影」的創意競賽活動，既有傳統又有創新，歡迎大家來嘉拜拜、祈福、觀光。
城隍廟董事長賴永川表示，農曆8月1日舉行「城隍夜巡諸羅境．驅除魑魅百姓安」活動，今年首次辦理以台灣鬼怪故事為主題的「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽，參賽者發揮創意裝扮成鬼怪，名額50個，目前約40人報名，比賽獲勝者有獎金，還有消災解厄科儀「夯枷儀式」，目前約700人報名，至9月16日報名截止。
賴永川說，夜巡遶境循古禮，城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無常，抓流落陽間未歸的「好兄弟」，並在常有交通事故的地點驅邪趕妖、掃路角，沿續台灣民間淨化路口保平安的傳統信仰文化，下午3點中央廣場、下午5點經國新城前及晚上9點文化公園旁有鑽轎腳祈福。
吉祥社前會長劉添財說，「吉祥社」大二爺及「吉勝堂」什家將隸屬嘉義城隍廟綏靖侯城隍尊神駕前先鋒、左右護法，今年夜巡至中央噴水圓環、嘉義火車站時，吉祥社范謝將軍將與吉勝堂什家將中的范謝將軍，重現對衝合體、尬陣對參儀式，是百年難見的宗教盛事。
(中時 )
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