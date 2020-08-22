鐵窗人生反映現實社會 陳銳脫胎換骨變身CEO

藝人陳凱倫的獨子陳銳，17歲因涉嫌校園簽賭遭收押。曾經年少輕狂的他如今已是眼鏡品牌CEO，更在鬧區擁有五間店面，亮眼的成績也讓爸爸陳凱倫引以為傲。

鐵窗人生反映現實社會 陳銳脫胎換骨變身CEO

陳銳接受《中時新聞網》專訪，想起第一天正式進去時，宛如一場夢境一切是多麼的不真實。陳銳：「裡面(監獄)其實很特別，就像個小型社會的縮影，各行各業都有。」也曾經因為犯錯而迷失自我，一度猶豫到底要不要繼續堅持下去，但因為個性不服輸的他不斷告訴自己一定要越做越好。

而談到創業最艱難的地方是什麼，他則笑說：「到現在每一天都很難。」因為自我要求高，所以經常做起事來格外有壓力，也隨著品牌的擴大顧及的層面越多，以前只要把自己做好，現在要把整個團隊帶好，直到現在每天都還在學習。邊做邊學的陳銳希望用年輕人能夠理解的溝通方式帶起整個團隊，而對於那些不看好他的人，他說：「我認為這是必經的過程，但是我喜歡用行動證明自己，而在相處的過程中大家的質疑就會逐漸減少。」

鐵窗人生反映現實社會 陳銳脫胎換骨變身CEO

雖然已經出獄十年，但那段不堪回首的過去卻成為了陳銳現在奮發向上的動力，談起過往絲毫不避諱，他說：「每當我想放棄時，我都會記得曾經最痛苦的那段時間，找到自己的痛點繼續前進。」

(中時新聞網)