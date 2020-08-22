淡水水灣餐廳招商部經理林沁芬表示，上週煙火秀餐廳業績成長約3成（水灣餐廳提供／戴上容新北傳真）

浪漫七夕到來，新北市22日原先要在淡水漁人碼頭旁以長達5分20秒煙花秀搭配情人橋光雕秀歡慶七夕，卻因颱風「巴威」來勢洶洶攪局，新北宣布取消活動，令許多遠從外地來看的民眾大呼好可惜，農業局表示，廠商目前已緊急出船拆除海上煙火彈藥，活動不排除下周舉行，將擇期宣布。

主辦煙火秀的農業局表示，這次煙火秀是與澎湖花火節同等高規格，且施放地點位於海上，節目精彩可期，上週約有1.2萬民眾前往參加，本周延長煙火時間至5分20秒，預估會有更多民眾前往欣賞。

農業局說，局處人員、廠商不斷觀望颱風「巴威」動向，直到中央發布海上警報、與廠商協調後才忍痛延期，另外其他在漁港區域內辦理的活動像是「草里潮市集」、「深澳漁港鎖定鐘生不厭卷」等活動考慮安全問題也都取消，擇日辦理，不排除將在下周施放煙火，確切時間會再宣布。

淡水水灣餐廳招商部經理林沁芬表示，上週煙火秀餐廳業績成長約3成，這次遇上颱風煙火秀取消，加上間歇式大雨，原先預計成長約3成落空，此外好險淡水下午天氣狀況不錯，仍有許多民眾出遊，餐廳生意與平常假日差不多。

負責煙火的愷創整合行銷有限公司經理負責人梁小姐說，籌備煙火秀時間約達半年，如今面對颱風天災，大家都很失望，煙火彈藥前一天與消防局檢驗、擺設完成，遇上颱風後又緊急出動船隻，預計要耗費5個小時拆除。

號召朋友到淡水欣賞煙火的重機車友王啟宏大感失望表示，上週末看到朋友拍攝長達三分多鐘的煙火影片，覺得浪漫又美麗，這次特別號召數十位重機車友從台北市出發欣賞晚上5分20秒煙花秀，一行人下午到場後得知活動取消很失望，但也能體諒因為安全因素取消，希望主辦單位能盡快辦理。

從台南上來遊玩的游姓民眾表示，原本已經打算下午先去參觀紅毛城，傍晚再走去金色水岸看夕陽，晚上到漁人碼頭欣賞煙火，沒想到卻因颱風停辦，令他大呼「實在好可惜」，幸好下午雨停了天氣又不錯，可以到淡水老街走走。

(中時 )