國民黨擬串聯藍營14縣市有意實施入境普篩，國民黨執政的花蓮縣衛生局長朱家祥針對媒體的詢問，強調普篩需要錢，錢從哪裡來？「中央不買單，誰買單呢」？所以防疫政策，花蓮衛生局跟著中央走，中央如何指示，花蓮就配合。

朱家祥表示，花蓮縣沒有討論過入境普篩的問題，他還說，即使地方自己實施篩檢，但一次費用需6000元，打對折也要3000元，試問「錢從哪裡來」？這筆費用「中央不買單，誰買單呢」？朱家祥強調，花蓮在防疫工作，都尊重中央流行疫情指揮中心，「中央怎麼規定，我們就怎麼做。」

(中時 )