花蓮》藍營擬串聯普篩 花蓮衛生局：費用誰支應？ 18:232020/08/22 中時 王志偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣衛生局長朱家祥回應普篩問題。（王志偉花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨擬串聯藍營14縣市有意實施入境普篩，國民黨執政的花蓮縣衛生局長朱家祥針對媒體的詢問，強調普篩需要錢，錢從哪裡來？「中央不買單，誰買單呢」？所以防疫政策，花蓮衛生局跟著中央走，中央如何指示，花蓮就配合。 朱家祥表示，花蓮縣沒有討論過入境普篩的問題，他還說，即使地方自己實施篩檢，但一次費用需6000元，打對折也要3000元，試問「錢從哪裡來」？這筆費用「中央不買單，誰買單呢」？朱家祥強調，花蓮在防疫工作，都尊重中央流行疫情指揮中心，「中央怎麼規定，我們就怎麼做。」 (中時 ) #中央 #花蓮 #買單 #費用 #花蓮縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中下令政風查葉彥伯 孫大千：台灣還在帝制時代？ 09:232020/08/22 政治 國民黨擬14縣市擴大篩檢 陳時中：多花8億醫療會崩潰 14:512020/08/22 生活 颱風「巴威」最快今生成 外圍環流影響 宜蘭、花蓮大雨特報 05:522020/08/22 生活 巴威颱風恐成中颱 氣象局曝未來2天移動路徑 15:512020/08/22 生活 張麗善：建議中央實施入境普篩 16:002020/08/22 政治 跟進藍營14縣市聯合普篩？ 侯：目前新北市和中央並肩作戰 14:182020/08/22 政治 為防疫政策死敵在鬥 朱學恒：看了實在很難過 13:572020/08/22 生活 陳建仁指普篩恐失真 金傳春打臉 04:102020/08/22 生活新聞 國民黨14縣市 擬實施入境普篩 04:102020/08/22 政治要聞 藍營14縣市擬聯合做入境普篩 苗栗縣長徐耀昌：難度高須謹慎 12:162020/08/22 政治 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 高雄連下3小時雨後「黃河滾滾」 網驚：可以在家玩人造海浪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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