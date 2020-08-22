高市路樹修剪屢傳爭議話題，為增加相關從業人員對景觀樹木維護的正確知識，提升樹木修剪技術及監看人員合格證照技能，市府工務局27日將在高雄圓山飯店舉辦「高雄市景觀樹木健康檢查診斷評估研習班」，此次以景觀樹木健康檢查診斷評估為主軸，預計培訓200位專業樹木健檢師。

本次研習課程主題為「景觀樹木健康檢查診斷評估」，內容包含樹木健康檢查、風險等級評估、病蟲害防治與管理、原樹形移栽植技術等講座，並於現場由講座助理實作示範，加深學員實務印象。

護樹團體過去常對「斷頭式砍樹法」提出抨擊，希望樹木管理單位以非破壞性檢測方法評估樹木健康程度，作為修剪或砍伐的依據。

養工處表示，為推廣正確景觀樹木維護管理觀念，本年度已舉辦2場樹木修剪技術認證班，持續辦理樹木修剪認證教育訓練，除本次課程，還且預計將辦理1場監看人員認證班。

課程內容除講授樹木修剪基礎知識及實際示範與操作外，更加強並凝聚從業人員的專業倫理，讓承包商與公務員了解分際，希望降低合作上的爭議，亦邀請政風主管講授相關規定，解答常見的切身問題。

該研習班現正受理報名中，本次課程亦為景觀樹木技術及監看人員回訓班，額滿截止。養工處呼籲景觀綠化相關從業人員及具有合格證者踴躍報名參加，與市府攜手打造安全且美麗的市容景觀。

(中時 )