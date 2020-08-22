屏東蔡姓男子20日因欠債遭陳姓債主擄至偏僻山區毆打凌虐，事後還帶到旅館囚禁，隔日晚間蔡突感身體不適，陳見狀後竟心生畏懼丟下蔡逃逸，獨自留在房間的蔡被旅館人員發現時，生命跡象薄弱，而後雖緊急送醫但到院前已死亡；警方循線追查在22日凌晨於高屏2地逮獲6名涉嫌人，訊後依傷害致死、遺棄等罪嫌送辦。

警方表示，21日23時許接獲報案，轄內某旅館有緊急救護案件，經救護車送至醫院已無生命跡象，初步檢視死者身體有多處外傷，懷疑案情不單純，隨即成立專案小組全力追緝，後於22日凌晨分別在高雄及屏東地區逮捕6名涉嫌人，經警方初步詢問，6嫌涉嫌重大。

警方調查，蔡姓死者因積欠陳姓主嫌債務且避不見面，20日晚間遭陳姓主嫌等人發現行蹤後強行帶走，先帶至偏僻山區毆打凌虐後，再帶至旅館囚禁，試圖與死者家屬談判債務歸還事宜。

不料，21日晚間22時許蔡姓死者表示身體不適時，陳姓主嫌等人竟見苗頭不對，心生畏懼後立即駕車逃逸，而旅館從業人員發現不對勁、入內察看時，發現死者生命跡象薄弱，當下雖立即通知救護車送醫，但到院前已死亡。

(中時新聞網)