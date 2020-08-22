彰化縣衛生局因「逆時中」採檢自美國返台無症狀少年並發現確診新冠肺炎，遭衛福部下令政風單位介入調查，引發輿情譁然，藍營擬由執政縣市實施入境普篩，但在藍營縣市長「不同心」的情況下，恐難以串連成功。

彰化縣篩檢出無症狀的新冠肺炎確診者，卻遭衛福部長陳時中指示政風單位調查，引發的政治風波有擴大蔓延趨勢，國民黨中央考慮串連14個藍營執政縣市聲援彰化縣，依《傳染病防治法》全面實施入境普篩。

但國民黨中央的計畫，部分國民黨籍的縣市首長似乎並不埋單，部分藍營縣市長抱持著「自掃門前雪」的觀望態度，宜蘭縣長林姿妙22日面對媒體記者詢問此事的態度時，僅避重就輕地表示，宜蘭縣歸宜蘭縣，宜蘭縣政府就是將縣民的健康把關好。

林姿妙說，縣府目前還沒有接到黨中央的訊息，眼前就是把宜蘭縣顧好，宜蘭縣的防疫都是按部就班進行，防疫工作做得很穩定，「宜蘭縣歸宜蘭縣，把縣民的健康把關好最重要」。

但林姿妙也強調，宜蘭縣政府已經成立快篩實驗室，可以一天之內就有檢疫結果，防疫視同作戰，將配合防疫政策守護民眾安全。

(中時 )