藍營縣市首長回應是否普篩。

彰化縣「多事」主動篩檢出無症狀新冠確診者，卻遭中央下令政風調查，引發爭議。國民黨前副祕書長張雅屏因此建議，把國民黨執政的14縣市聯合起來，依《傳染病防治法》實施入境普篩，守住台灣的防疫線。他說「裝睡的政府叫不醒」，呼籲藍營縣市長別客氣，依法行政、入境普篩。

《中時新聞網》也整理了本報記者採訪報導相關縣市的回應，整理成表，讓讀者很快了解藍營縣市長態度。不過至今傍晚為止，相關縣市的回應多半「保守」，未明確表態要加入「藍營逆時中」聯合普篩行列。如新北市長侯友宜就指會和中央並肩作戰，但呼籲中央與地方合作、滾動修正；不過如台東縣長饒慶鈴則指，入境普篩對台東而言經費負責龐大，惟站在以縣民健康為優先考量下，若有必要，將籌措經費支應辦理。

除藍營縣市，台北市長柯文哲今天被問到否跟進國民黨縣市聯合普篩？他表示，新藥上市也要做臨床試驗，所以彰化做了就做了，就把它當作臨床試驗，看結果怎樣再思考下一步，所以國民黨也不用急著14縣市都要跟進，結果都還沒出來跟進什麼？看結果再決定。

行政院行則已表示不認同。行政院發言人丁怡銘今表示，不希望地方政府在沒協調的情況下，就額外進行普篩；國民黨不應該煽動執政縣市各行其是，造成民眾不安，甚至是防疫工作的混亂。

(中時新聞網)