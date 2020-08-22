針對藍營傳出有14縣市要實施入境普篩，柯文哲下午到基隆參加民眾黨立委邱臣遠服務處成立大會時表示，這個問題還是交給專業人士處理，彰化既然已經做了，這是學術討論的專業題目，他認為政治人物不要進行不必要的口水戰，該「退駕」時就要退。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對藍營執政的14個縣市將進行普篩的行為指出，地方就算沒用中央的錢，防疫也應該依中央的指示辦理，地方政府自行推動普篩，可能會造成醫療崩潰，指揮中心不會允許。

對此，柯文哲指出，彰化把萬人的調查結果及數據都呈現出來，做出來的結果讓專家研究判斷一下，但像「普篩要測抗源還是抗體？」，這些問題都太專業了，已到學術討論的範疇，政治人物不要在專業題目上搗亂，他希望對議題不懂的人別再添亂了。

針對部分民進黨立委指出，藍營14縣市普篩，像是「地方縣市政府在包圍中央」，柯文哲指出，自己曾講過「當柯文哲戴口罩時，大家就都要戴了」，這次也是同樣的道理，若台北有做普篩，那麼各縣市也都應該要做，台北市會以最專業的角度來判斷。

(中時 )