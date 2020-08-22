現場民眾開心體驗控窯樂趣。（黃婉婷攝）

主廚結合在地食材推創意料理，同時鼓勵民眾使用環保餐具。（黃婉婷攝）

想體驗坐草皮配星空的電影之旅嗎？桃園市新屋農博環境教育園區7月1日正式開幕，22日再度加碼「碳碳星空野宴」，以減碳為核心，鼓勵民眾自備餐具，減少一次性餐具使用。更首度推出露天電影院，50組名額開賣即秒殺，迴響相當熱烈。

桃園市環保局為推廣低碳生活，特別在暑假結束之際推出「碳碳星空野宴活動」，邀請一家大小在仲夏夜裡，享受露天低碳活動的樂趣。活動起初由最受小朋友歡迎的環教繪本說故事、DIY美食與控窯體驗打頭陣，不僅能手做芋圓，還能同時聽到中壢在地樂團美妙樂曲。

活動也極力推廣低碳飲食，磨刀霍霍向牛羊的大廚這次改做特色料理，用新屋特有的米、地瓜與福菜，製成一道道佳餚。聞香而來的民眾手裡拿得不是免洗餐具，而是自備的環保食器，即使真的忘記帶了，現場也提供租借服務，一同減少使用一次性餐具。

到了晚上，便是重頭戲上陣之時，一座座小帳棚與野餐墊，將農博環教園區搖身一變成為露天電影院，在戶外享用當地料理的同時，還能體驗大銀幕播映的精采卡通。環保局長呂理德說，「學習環境教育，就是可以這樣有趣又好玩。」

環保局低碳暨環境教育中心股長黃筱芬表示，活動的主要目的，就是讓民眾在體驗學習的過程當中，了解環境教育的重要性，如採買時多選擇在地食材，出外時隨手帶著環保杯、環保袋，了解只要改變一個小習慣，就能將環境教育實踐於日常生活中。

(中時 )