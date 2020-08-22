開幕式請來美式重機風光繞場。（中壢警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

70歲的劉姨也和偵查隊員一同組隊參賽。（黃婉婷攝）

兼具趣味及競賽，中壢分局為鼓勵青少年走出戶外、從事正當休閒活動，22日攜手大同扶輪社於中壢銀河廣場舉辦「滑出青春，輪你出色」辦公滑椅大賽，還有50台美式重機於開幕重磅繞場，各路好手也摩拳擦掌展現「滑」藝。

辦公滑椅大賽活動舉辦至今已達5年，參與人數年年上升，今年更是吸引高達70位民眾報名，年齡層從12歲到70歲都有。活動由中壢分局結合民間團體舉辦，邀集衛生局及消防局等相關單位前來宣導，同時找來CRC台灣美式重型機車推廣協會為開幕助陣，50台重機一字排開，畫面為之壯觀。

到了重頭戲，當槍聲一響，5名選手戴上護目鏡，將麵粉堆中的兵乓球吹出，坐上椅子往後滑展開折返競賽。回來時要穿上尿布高喊「吸毒一時，尿布一世」，使用滑椅繞圈一趟，最後繞三角錐自轉5圈，向大眾宣示「喝酒不開車，開車不喝酒」，再度完成折返才算成功過關。

參與個人賽的選手說，活動由教官建議參與，便邀集4位同學一同報名參加，除獲得榮譽與獎金外，也能順便吸收反毒、反詐欺觀念。高齡70歲的劉姨笑說，自己是周邊住戶，看看覺得好玩就與偵查隊組隊報名，「玩了都覺得心變年輕了！」

到場支持的副分局長洪漢周說，警察給人印象嚴肅，當宣導結合輕鬆活潑的活動，青少年更能從中培養正確法治觀念，避免偏差行為發生。CRC南桃園榮譽會長陳子龍說，現在新興毒品氾濫，希望青少年擁有自覺與判斷，並和他們一樣從事戶外活動，一起「騎帥不騎快」。

(中時 )