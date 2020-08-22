基隆市第一警分局組長許耀彬於12日收到一封信件，內容述說她3歲時父母離婚，當時父親還銷毀母親所有照片，至今她已十年沒見到母親，希望許員協助團聚。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市一名鄧姓女子因為父母在她3歲時離婚，當時父親還銷毀母親的所有照片，導致她不僅沒有留下有關母親的任何影像，更也無從尋找，她今年將滿20年歲了，但她只有在10歲時，由父親帶她見過母親一面，後來母女就此失聯，她於12日向基隆市第一警分局組長許耀彬求助，經警方鍥而不捨追查，終於讓母女團聚，兩人相擁而泣。

許耀彬於22日指出，他在12日收到這位即將滿20歲的鄧姓女子所寄的信，內容述說她3歲時父母離婚，而信件中提到，因為鄧女長達10年的時間，沒有見過母親，因此對母親的印象很模糊，但她很怕自己會完全忘記母親的樣子，雖然她也曾在社群網站中試著發貼文尋找母親，甚至附上了自己3歲的照片，但都沒有結果，才會來拜託警方協助尋找，希望能幫她圓夢。

許耀彬在查詢資料及搜尋網路後，終於在17日聯繫上鄧母，鄧母起先還以為是電話詐騙，但後來經過查詢，發現許耀彬身為尋人神探的過往，因此再度聯繫許耀彬，並告知因為自己離婚後，前夫刻意不讓她探視女兒，並加上自己改嫁的緣故，才導致跟女兒完全失聯，至今她已10年沒見過女兒，也不知道女兒在尋找她。

許耀彬於20日安排了母女倆在分局見面，母女倆在終於團聚時，不禁相擁而泣，並相互關心分離10年來的生活點滴，女兒還要求與母親合照，要將母親的影像存在手機，以便在日後思念時，都可以隨時看到母親的身影，母女倆除了感嘆十年來的思念外，更緊緊握著彼此的手，感謝這奇蹟般的圓夢機會。

(中時 )