「我想建立一個發聲平台，為世界帶來正面影響與不同思考角度。」年僅16歲的王善，已是擁有YouTube頻道、Facebook粉專、Instagram與podcast的全能社群經營者，藉由分享文藝作品與台灣趣聞，為觀眾帶來正能量與知識，超齡的外語能力也讓他多了不少外國粉絲。

在小6升國中時的暑假，王善在閒來無事的生活中開啟新計畫，平時就在關注古娃娃《靠杯星球》頻道的他，開創了屬於自己的YouTube頻道「阿善Cafe」，與粉絲們分享料理。久而久之，他發現自己偏好文藝類型的題材，阿善牌書房、樂評因而催生，老師還將他的全英語podcast當成作業，要求同學們練習聽力。

隨著社群效應慢慢發燒，除了生活圈內的老師、同學與家人外，屬於王善的粉絲慢慢開始外擴至各地。王善說，曾有位同齡網友私訊他，感謝頻道所帶來的幽默與正能量，讓大眾更有勇氣做喜歡的事，讓他相當感動；由於頻道內也嘗試以英語介紹台灣，更有泰國粉絲害羞表示，睡前都會聽他的頻道入夢。

向來自律的王善雖被稱作「時間管理大師」，五點前就將課業搞定，回家享受個人空間，但經營頻道也壓縮到休息時間，偶感疲倦時他便會關起通知，在公園多走幾圈，反思生活步調該如何調整。他說，自己相當享受作品產出的愉悅感，即便未來將面臨升學壓力，也不會就此停止出片。

(中時 )