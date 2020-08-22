八仙樂園塵爆事件5年過去，周邊產業蕭條，新北市政府22日於八里推出「新北振興168系列活動-港灣親水嘉年華」，新北市長侯友宜和大小朋友一起到會場玩樂，包含巡防艦體驗、小小海巡體驗、黃昏音樂會、兒童水樂園及特色市集等5大主題，讓民眾看到八里台北港發展潛力。

侯友宜表示，疫後振興經濟，特別到八里舉辦親子嘉年華，現場有兩艘巡航艦、三種親子水樂園，同時還有特色市集、樂團美妙的音樂，盼能帶動買氣，今天很多的家長帶著大朋友小朋友來參加，盼能為八里地方振興經濟。

侯友宜說，新北招商一條龍，協助台北港智慧物流及製造產業發展，並積極辦理台北港特定區第二種產業專用區和淡水沙崙園區招商， 而台北港是新北經濟的龍頭港口，未來可以發展觀光休閒，和鄰近的沙崙文創園區結合帶動經濟，帶動北台灣的發展。

經發局表示，新北振興168持續發燒，新北特惠券第2波領取將在8月29日開放。第1波消費滿額抽獎也將在8月31日舉辦，除了抽出第一台電動車得主外，還會抽出學生限定的100名iphone11、200名iPad及300名Airpods。

(中時 )