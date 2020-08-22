農曆7月是俗稱的鬼月，而鬼門也於本週一(19日)打開，不少民俗專家、命理老師也紛紛提醒各種需要注意的「眉角」。知名命理老師艾菲爾就在臉書上提醒，有4個星座在農歷七月(8/19~9/16)這一段期間，要多多小心自身安全，更加仔細注意，建議凡事低調為主，不要一時衝動而惹來麻煩。而要多注意的星座分別有「天蠍座、金牛座、雙魚座、摩羯座」

TOP4：天蠍座

進入農歷七月，天蠍的守護星「冥王星」正在逆行，大幅影響財運問題。預期的投資沒獲得理想中的回報，若事先沒規劃好理財，有可能出現財務漏洞。另外，這一段期間也別一時心軟，借錢給別人，否則很容易有去無回。有伴者，也可能因為金錢問題而和對象發生爭執，若不謹慎處理，有可能感情就此破裂。另外也提醒，近期不要去溪邊、河邊、游泳池、水上樂園玩水，這段期間還是平安最重要。

TOP3：金牛座

象徵意外的「天王星」在金牛的命宮逆行，影響健康與交通、旅遊運。健康上，過去不當一回事的小毛病，極可能在此時大反撲。例如之前連續熬夜、狂吃炸物都沒事，但最近只要晚睡、飲食不注意，就立刻冒痘或起紅疹，甚至思緒混亂、免疫力降低，感冒、發炎一個個找上門。另外農歷七月務必注意交通安全，遵守交通規則，多停看聽，因為有時就算自己守規矩，但仍要小心飛來橫禍的意外。提醒你，農歷七月要多休息丶每天睡滿7~8小時，以免精神不濟。難以入眠，可佩戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。

TOP2：雙魚座

雙魚的守護星「海王星」在命宮逆行，讓平常第六感還不錯的你，瞬間像故障般，所有事情都和你預期的完全相反，判斷失誤讓你在處理事情上頻頻出錯，還要花更多的時間精力去解決，令你身心俱疲。另外你總是不自覺的犧牲自己、委屈自己，常常為他人著想，對方卻沒把你的付出當一回事，這種情況在職場、愛情、朋友關係裡都可能發生。單身者多長點心，不要一廂情願地對別人好，小心被對方玩弄。

TOP1：摩羯座

雖然摩羯下半年就會轉好運，但農歷七月摩羯還是要辛苦一段時間，因為「木星」、「土星」、「冥王星」仍在你的命宮逆行，讓你在生活、情緒、工作上都是壓力重重、麻煩不斷。這段時間人際關係最考驗你，你很容易因為一些雞毛蒜皮的小事，對身邊的人發火，但你事後根本不知道自己為什麼要因為這種小事生氣。另外提醒你農歷七月期間，能提早回家就盡量早歸，若在外待越晚，就越容易引來麻煩。至於摩羯運勢真正由黑翻紅的時間點會在陽曆9/13開始，木、土、冥王星將陸續恢復順行後。

【留心點！農歷七月事事不順星座男女】 今天（8/19）就是農歷七月初一鬼門開，艾菲爾老師要提醒你，凡事記得謹慎小心，出門在外也要特別留意，行車交通多停看聽！而今天老師要特別提醒，有四個星座在農歷七月8/19~9/16這一段期間，要更加仔細... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年8月19日 星期三

(中時新聞網)