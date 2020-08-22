無畏大雨干擾，國泰NBA 3x總決賽22日仍在台北信義香堤廣場進行，現場除了精采賽事，更請來王信凱、朱雲豪與陳振傑組成名人隊，跟一般男子組2連霸隊伍「魯肉飯」打表演賽，旅美小將高國豪也特別跟世大運培訓隊請假到場獻技。

由於美國新冠疫情嚴重，高國豪與林庭謙、孫思堯、唐維傑、陳振傑等旅美球員早已返台休息，也都打算投身國內職業聯盟打球，所以過去這段時間經常在台北各大鬥牛場看到他們身影，高國豪當場就爆料，「我經常在橋下遇到信凱哥！」

「其實這些旅美球員回來加入國家隊集訓時間很短，為了維持體能與手感，所以經常跑去鬥牛，聽說有些人還因此罵他們，讓我不禁替他們喊冤，」投進絕殺三分球幫助名人隊22比18贏球的王信凱說，「希望給他們更多夢想發揮機會。」

身為名人隊當中唯一職業3對3球員的朱雲豪表示，過去打5對5比賽的時候，在場上必須無私，可是打3對3不需要無私，反而是一有機會就要出手，「這段時間努力打3對3的感覺就是，我必須努力把外線練準，身材條件也要更壯碩。」

22日也請來Ozi、宇宙人樂團到場表演，徹底炒熱現場氣氛，23日換成高爾宣、國蛋、Leo王等藝人現身演唱，屆時也將進行一般組、高中組、大專組與挑戰組的最終決戰，全力爭取歷屆最高獎金8萬元，以及4萬元NBA Store商品電子券。

(中時 )