台東縣長饒慶鈴表示，自新冠肺炎疫情爆發後，台東縣政府及所有防疫人員全力全力維持零確診環境，目的就是以全縣民眾的健康安全為首要，入境普篩對台東而言經費負責龐大，但站在以縣民健康為優先考量下，若有必要，將籌措經費支應辦理。

饒慶鈴表示，台東縣在檢驗能力上，5月起，已經有2家在地醫院可以針對新冠肺炎進行篩檢 。另依數據顯示，過去幾個月的出國或國外入境者為例，平均1個月約100人，以1次篩檢6000元估算，1個月就要60萬的預算，長期下來對於縣府財政負擔加重，但站在縣民健康立場考量，如有必要仍會動支相關預算因應，以保障縣民生活安全。

饒慶鈴指出，台東縣政府一直以來所有防治作為皆以縣民安全健康為最優先考量，全力維持零確診的環境，給全縣民眾一個健康安全的環境。

饒慶鈴也強調，台東縣政府以中央CDC在新冠肺炎防疫上的指引為準則，持續進行縣內相關防疫措施，未來也將依照相關傳染病防治法規辦理，以確保縣民安全。

(中時 )