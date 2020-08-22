Amy當年與前男友被捕畫面，原本漂亮臉蛋因吸毒變得憔悴。(取自泰國頭條日報)

泰國混血女星Amy Amelia Jacobs吸毒毀一生，她當年憑著甜美臉蛋與火辣身材，一舉拿下2006年泰國妙齡小姐冠軍，爆紅演藝圈。未料後來她卻染上毒癮，還與前男友因涉嫌販毒遭判刑33年又4個月，現在更爆出其實她早在去年就落跑出國了！

外型甜美的Amy原本是泰國演藝圈寵兒，曾先後與2家電視台簽約，演出多部電視劇。未料她後來疑似壓力過大，染上毒癮，2017年與前男友因涉嫌吸毒與販毒被捕，前男友因販毒鋃鐺入獄，但Amy則是被查出只有吸毒，所以只判她3個月徒刑。而Amy更為了表達自己懺悔之心，短暫剃頭出家。

只是Amy隔年就被舉報，警方在調查案件時涉嫌包庇，讓她得以洗去販毒嫌疑。而在重新調查後，Amy最終就因聯合持有毒品進行販賣，遭重判33年又4個月有期徒刑，並罰款66.7萬泰銖。

不過Amy早就不知去向，據泰國犯罪受害者救助組織主席爆料，指Amy早在去年8月就已前往杜拜，再也沒回泰國了。但對此爆料，相關部門仍在調查中。

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(中時新聞網)