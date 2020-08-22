前總統馬英九22日在研討會上的講話，引起民進黨府院黨及外交部、陸委會等多部門群起圍攻。對此國民黨大陸事務部主任左正東22日受訪指出，就是因為國民黨反對一國兩制，雙方要進行事務性協商，才有九二共識，批民進黨的說法是張冠李戴的烏賊戰術；他強調，「你可以不贊成馬英九，但不可以指鹿為馬」。

民進黨回應馬英九說法稱，「兩岸關係的本質是自由民主或極權專制的抉擇問題，涉及台灣的生存與發展，沒有模稜兩可或模糊的空間」，左正東對此反問民進黨，蔡總統在8月12日與華府智庫視訊演說時曾說：「『對等』，則是雙方互不否認彼此存在的事實」，左正東表示，為什麼蔡總統不要求對方給予外交承認，而說互不否認呢？這難道不就是一種模糊策略嗎？

左正東說，蔡總統這句話來自馬總統說過的「主權互不承認，治權互不否認」，若按照民進黨的說法，現在時空環境變化，馬政府的兩岸政策已經不合時宜，那為什麼仍用馬時代的兩岸定位概念，做為向國際宣傳的兩岸政策？

民進黨還稱「「『九二共識』早已成為中共統一台灣的同義詞」，左正東認為，這是張冠李戴的烏賊戰術，他強調，「九二共識」是兩岸進入未來安排前事務性協商的互信基礎，「一國兩制」則是大陸對統一後的想法，他說：「鄧小平提出一國兩制時，國民黨主席蔣經國就反對，也是因為反對一國兩制，雙方要進行事務性協商，才有九二共識」。

民進黨還指國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告，將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」。左正東表示，事實並非如此民進黨此番評論不是太不用功，就是刻意挑撥國民黨。

左正東指出，兩岸論述建議案在前言提到九二共識的歷史貢獻，在第一節堅持中華民國主權提到，「沒有中華民國，就沒有『九二共識』。唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對官方協商」，因此他強調，改委會的建議案是把九二共識部分模糊的地方講清楚，並非留在歷史。

(旺報 )